Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности по обмену удерживаемыми лицами.

Об этом в эфире канала “Украина 24” сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как сообщалось ранее, в среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы. Ожидалось, что в ходе переговоров станет понятной формула нового этапа обмена пленными между Украиной и Россией.

Однако стало известно, что достичь договоренности в этом направлении не удалось.

“Мы договорились, когда лидеры собирались между собой (на встрече “нормандской четверки” в Париже, — ред.), что это (обмен “всех на всех”, — ред) произойдет. Идея была 24-го выставить дату, время. … 21-го тоже было бы нормально. Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе нам не удалось. Нам не удалось по состоянию на сегодня достичь этого прогресса”, — сказал Пристайко.

Также министр отметил, что руководствуется информацией, полученной от переговорной группы до окончания встречи в Минске.

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