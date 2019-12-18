Об этом в эфире канала “Украина 24” сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Как сообщалось ранее, в среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы. Ожидалось, что в ходе переговоров станет понятной формула нового этапа обмена пленными между Украиной и Россией.
Однако стало известно, что достичь договоренности в этом направлении не удалось.
“Мы договорились, когда лидеры собирались между собой (на встрече “нормандской четверки” в Париже, — ред.), что это (обмен “всех на всех”, — ред) произойдет. Идея была 24-го выставить дату, время. … 21-го тоже было бы нормально. Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе нам не удалось. Нам не удалось по состоянию на сегодня достичь этого прогресса”, — сказал Пристайко.
Также министр отметил, что руководствуется информацией, полученной от переговорной группы до окончания встречи в Минске.
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- Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров “нормандской четверки” (Украина, Россия, Франция, Германия), посвященная вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”.
- В частности, стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.