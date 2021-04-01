Во Львовской области на Яворовском полигоне начались круглосуточные стрельбы. Местных жителей просят быть осторожными и не приближаться к учебным объектам.

Об этом сообщается на сайте местного городского совета.

Круглосуточные стрельбы во всех направлениях из различных видов оружия, в том числе артиллерийских подразделений и авиации, начинаются 1 апреля на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон).

“Территория Центра опасна для гражданского населения. После проведения стрельб на территории учебных объектов есть случаи не разрыва боеприпасов, которые выходят из канала ствола, поэтому категорически запрещается касаться найденных снарядов, мин, авиабомб, подрывников, трубок, зарядов, средств имитации и других неизвестных предметов. Неоднократно были случаи подрыва гражданского населения на боеприпасах, которые не взорвались, даже с летальным исходом, и случаи захода людей в район проведения боевых стрельб”, – говорится в сообщении.

Командование Международного центра миротворчества и безопасности напомнило местным жителям о запрете прохода и проезда на территорию Центра, а также призвал не касаться боеприпасов, которые не взорвались, не копить металлолом, ягоды, грибы, не ловить рыбу, не охотиться и не косить траву на территории полигона.