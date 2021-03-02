Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд документов, среди которых – законопроект о судебной реформе (о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей).

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Нардепы начнут работу с выступлений и объявлений.

После этого им будет предложено включить в повестку дня президентские законопроекты о налоговой амнистии.

В дальнейшем Рада рассмотрит вопрос назначения внеочередных выборов нескольких сельских и городских голов.

Во втором чтении нардепы рассмотрят: усиление ответственности за ложные сообщения о минировании; налогообложение субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

К первому чтению предложены законопроекты об увеличении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников, а также по развитию института старост.

На повестке дня есть и проект закона о перечне государственных объектов, не подлежащих приватизации.