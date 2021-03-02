Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Нардепы начнут работу с выступлений и объявлений.
После этого им будет предложено включить в повестку дня президентские законопроекты о налоговой амнистии.
В дальнейшем Рада рассмотрит вопрос назначения внеочередных выборов нескольких сельских и городских голов.
Во втором чтении нардепы рассмотрят: усиление ответственности за ложные сообщения о минировании; налогообложение субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.
К первому чтению предложены законопроекты об увеличении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников, а также по развитию института старост.
На повестке дня есть и проект закона о перечне государственных объектов, не подлежащих приватизации.