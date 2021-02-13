Президент Украины Владимир Зеленский инициировал представление нескольких законопроектов, касающихся функционирования судебной системы. Один из них призван сократить полномочия Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Отмечается, что Верховная Рада сможет начать рассмотрение указанных законопроектов уже на следующей неделе, с 15 февраля.

“Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа. Как следствие, общество почувствует справедливость от работы судов в Украине”, – заверили в ОПУ.

Первый законопроект предусматривает, что “все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий”, будет рассматривать не ОАСК, а Верховный Суд как суд первой инстанции. А судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда.

По замыслу Зеленского, это должно исключить манипуляции с обжалованием решений органов власти в ОАСК.

“Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможными любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалование в ОАСК”, – подчеркнули в ОПУ.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Кроме того, документ должен урегулировать “вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов как постоянного структурного подразделения секретариата ВСП”.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Зеленский настаивает на скорейшем рассмотрении этих законопроектов.

Стоит отметить, что только в последнее время Окружной административный суд Киева вынес ряд нашумевших решений: в частности, отменил постановление о новой редакции “Украинской правописания”, а также отменил решение о переименовании Московского проспекта в столице в честь Степана Бандеры.

Дело ОАСК

17 июля прошлого года детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.

Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.

Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений.

Позже Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается глава Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.

11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).

12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.