В Ивано-Франковской области за сутки прошло два землетрясения.

Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Уточняется, что оба землетрясения произошли в Долинском районе.

Первые толчки в Ивано-Франковской области были зафиксированы в 7:22 утра, 1 июня. Источник находился в районе города Долина на глубине 2 километров.

Сообщается, что землетрясение чувствовалось внутри жилых домов, особенно на верхних этажах. По словам сейсмологов, оно не несло опасности для людей. Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла по шкале Рихтера.

Второе землетрясение было зафиксировано больше чем через 12 часов – в 21:05, 1 июня. Толчки были слабее и достигли 2,7 балла по шкале Рихтера.