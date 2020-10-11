Covid-19 Украина

обновлено 11.10.2020 в 18:02

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На Прикарпатье автомобиль слетел в обрыв: 2 человека погибли, 3 в больнице

В Яремче автомобиль слетел в обрыв, в результате чего погибли два человека, трое пострадали.

Воскресенье, 11 октября 2020, 18:26

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

ДТП произошло на трассе Н-09 “Мукачево-Ивано-Франковск-Львов”.

“Водитель автомобиля “Volkswagen Touareg” не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв. В транспортном средстве помимо водителя, были еще четверо пассажиров. В результате аварии на месте происшествия погибли пассажиры: 31-летний житель Яремче и 24- летний житель Черновицкой области. Еще три человека из Буковины доставлены в медучреждение”, – говорится в сообщении.

У 27-летнего водителя закрытая черепно-мозговая травма и перелом лопатки, у 25-летнего пассажира сотрясение головного мозга и политравма, у 24-летнего пассажира перелом костей черепа и другие травмы.

Фото: Нацполиция

У водителя отобрали кровь на анализ о состоянии опьянения.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Теги: аварія, ДТП, Івано-Франківська область

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