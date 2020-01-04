Об этом сообщает издание The Verge.
Отмечается, что Apple уже давно предлагает возможность гравировать текст на некоторых продуктах, приобретенных через интернет-магазин компании. Однако теперь покупатели могут выгравировать не только текст, но и некоторые эмодзи.
Пока Apple позволяет гравировать только ограниченный набор смайликов. Среди них смайл-кулак, какашка, приведение и некоторые другие.
Вот весь доступный набор смайлов:
- В декабре прошлого года в США был подан коллективный иск против пяти крупнейших технологических компаний Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies и Alphabet (дочерняя компания Google). Их обвиняют в эксплуатации детского труда.