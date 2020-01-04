Теперь на гаджетах от компании Apple можно выгравировать не только текст, но и эмодзи.

Об этом сообщает издание The Verge.

Отмечается, что Apple уже давно предлагает возможность гравировать текст на некоторых продуктах, приобретенных через интернет-магазин компании. Однако теперь покупатели могут выгравировать не только текст, но и некоторые эмодзи.

Пока Apple позволяет гравировать только ограниченный набор смайликов. Среди них смайл-кулак, какашка, приведение и некоторые другие.

Вот весь доступный набор смайлов: