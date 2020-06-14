Во Львовской области в пункте пропуска пешеходов из Украины в Польшу "Шегини" образовались большие очереди.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

“Ежедневно наблюдаем увеличение количества граждан, которые выбирают этот переход для пересечения границы с Республикой Польша. За сутки через пункт пропуска “Шегини” на вход и на выход следует от 3 до 3,5 тысяч человек. Стоит отметить, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу, поэтому оформление таких лиц сотрудники Госпогранслужбы осуществляют ритмично, без каких-либо задержек. Каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины.

Однако после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Польши. Возникает значительное накопление лиц перед польским пунктом пропуска.

В ГПСУ отметили, что польской стороной, в связи с карантинными мероприятиями, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы.

“Учитывая ситуацию на едином пешеходном переходе “Шегини”, просим граждан по возможности пересекать украинско-польскую границу на легковом транспорте в автомобильных пунктах пропуска “Ягодин”, “Краковец” и “Рава-Русская”, – добавили в пограничной службе.