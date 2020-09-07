Об этом сообщает пресс-служба электростанции.

“Под динамическим наблюдением семейных врачей находятся 29 работников Ровенской АЭС, 87 работников выздоровели, один случай – летальный”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за выходные к семейным врачам впервые с заболеванием ОРВИ обратились 14 работников электростанции. Среди персонала электростанции на работу дома переведены 92 работника.