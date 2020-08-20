Во Львове чиновники и депутаты горсовета заболели коронавирусом

Во Львовском городском совете произошла вспышка коронавируса. Инфицирования обнаружили у местных депутатов и чиновников горсовета.

Об этом сообщил руководитель управления Секретариата горсовета Юрий Лукашевский на своей странице у Facebook.

По словам Лукашевского, сегодня во время онлайн-заседания коллегии горсовета стало известно, что среди депутатов и чиновников есть больные коронавирусом. В связи с этим решили перенести сессию горсовета.

“По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания. Ориентировочно в неделю”, – заявил он.