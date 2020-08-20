Во Львове чиновники и депутаты горсовета заболели коронавирусом

Об этом сообщил руководитель управления Секретариата горсовета Юрий Лукашевский на своей странице у Facebook.
По словам Лукашевского, сегодня во время онлайн-заседания коллегии горсовета стало известно, что среди депутатов и чиновников есть больные коронавирусом. В связи с этим решили перенести сессию горсовета.
“По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания. Ориентировочно в неделю”, – заявил он.
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- По состоянию на утро 20 августа в Украине зафиксирован новый рекордный показатель по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2134 случая коронавируса. Впервые суточный показатель заболеваемости превысил отметку в 2 тысячи.