Covid-19 Украина

обновлено 20.08.2020 в 21:02

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Во Львове чиновники и депутаты горсовета заболели коронавирусом

Во Львовском городском совете произошла вспышка коронавируса. Инфицирования обнаружили у местных депутатов и чиновников горсовета.

Четверг, 20 августа 2020, 22:28

Об этом сообщил руководитель управления Секретариата горсовета Юрий Лукашевский на своей странице у Facebook.

По словам Лукашевского, сегодня во время онлайн-заседания коллегии горсовета стало известно, что среди депутатов и чиновников есть больные коронавирусом. В связи с этим решили перенести сессию горсовета.

“По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания. Ориентировочно в неделю”, – заявил он.

    • По состоянию на утро 20 августа в Украине зафиксирован новый рекордный показатель по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2134 случая коронавируса. Впервые суточный показатель заболеваемости превысил отметку в 2 тысячи.
Теги: Львів, Коронавирус, Львов, Львовский горсовет

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