#Буквы собрали реакцию болельщиков с соцсетях.
Те, зрители, которые не поняли, что на канале идет запись поединка девятилетней давности, очень радовались победе российских хоккеистов.
Но каково же было их разочарование, когда узнали, что смотрели не тот матч.
Российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил сборную в сториз Instagram с победой и потом из-за этого стал причиной насмешек.
- Ранее гендиректор российского пропагандистского “Первого канала” Константин Эрнст признал ошибкой сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом.