Российский телеканал "Матч ТВ", который должен был транслировать молодежный чемпионат мира по хоккею, во время финального поединка между РФ и Канадой включил запись встречи этих же команд 2011 года - тогда Россия выиграла.

#Буквы собрали реакцию болельщиков с соцсетях.

Те, зрители, которые не поняли, что на канале идет запись поединка девятилетней давности, очень радовались победе российских хоккеистов.

Но каково же было их разочарование, когда узнали, что смотрели не тот матч.

Российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил сборную в сториз Instagram с победой и потом из-за этого стал причиной насмешек.