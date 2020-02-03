Сегодня утром на съезде партии "Слуга народа" было принято решение выдвинуть Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты на 179-м округе в Харьковской области, где летом баллотировался и победил Алексей Кучер, который сейчас работает председателем Харьковской ОГА.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

По ее словам, Виктория Алексейчук является доцентом, кандидатом юридических наук, членом международной организации “Конгресс криминалистов”. Она окончила аспирантуру Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого.

“В “Зе!Команде” она с самого начала: на президентских выборах 2019-го года была доверенным лицом Владимира Зеленского, баллотировалась в Верховную Раду на 174-м округе в Киеве. После назначения Алексея Кучера была его советники на общественных началах. Выборы в 179 округе состоятся 15 марта”, – отметила Кравчук.

В комментарии #Буквам она уточнила, что сегодня на съезде было около 30 человек и рассматривался только один вопрос – выдвижение Виктории Алексейчук.

Евгения Кравчук также предоставила фото со съезда.

Кроме того, 15 февраля состоится третий этап съезда, на котором будут обсуждаться изменения в устав, избрание заместителей председателя партии, также будет объявлена стратегии по местным выборам – критерии отбора кандидатов и т. д.

“Также будет обучение для депутатов и председателей ОТО, которые были избраны от “Слуги народа”, – сказала Евгения Кравчук.