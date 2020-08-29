Об этом сообщает агентство AFP.
Соответствующее объявление в пятницу сделал министр окружающей среды Шри-Ланки Махинда Амаравира.
Он отметил, что в парламенте разрабатывается законопроект, запрещающий импорт пластиковых товаров, в том числе полиэтилена, которые попадают на свалки. По словам официальных лиц, документ будет представлен в течение нескольких месяцев.
“Пластик наносит неисчислимый ущерб нашей дикой природе — слонам, оленям и другим животным. Мы должны принять немедленные меры, чтобы остановить эту ситуацию”, — подчеркнул Амаравира в комментарии агентству.
Так, пластик на свалках Шри-Ланки является основным убийцей слонов. При вскрытии часто обнаруживается, что килограммы пластика находятся в желудках животных, погибших после поиска корма на свалках.
Ранее на Шри-Ланке запретили производство и импорт небиоразлагаемого пластика, который используется для упаковки продуктов питания и пакетов для покупок.
Находящиеся под угрозой исчезновения дикие слоны охраняются на Шри-Ланке законом.
Амаравира сообщил, что предложенный запрет на импорт распространяется в основном на игрушки и домашнюю утварь, а также будет распространен на местное производство.
СПРАВКА. Шри-Ланка — государство в Южной Азии, на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времен португальского вторжения и до 1972 года в европейских языках страна называлась Цейлон. На Шри-Ланке очень разнообразный животный и растительный мир. На острове обитает более 90 видов млекопитающих, среди которых дикие кабаны, шакалы, дикие буйволы, несколько видов оленей, медведи, дикобразы, лисы, обезьяны и слоны.
- Ранее команда ученых обнаружила на дне Средиземного моря недалеко от Италии самые высокие показатели уровня микропластика, которые когда-либо фиксировались на морском дне.