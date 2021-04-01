На итальянском острове Сицилия один из самых высоких действующих вулканов Европы Этна выбросил столб пепла и частицы лавы на высоту девять километров.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Пепел распространился на близлежащую Катанию. Воздушное пространство аэропорта города было закрыто, рейсы перенаправлены из Палермо.

Юго-восточный ветер перенес пепел на ряд городов и деревень на южных склонах Этны, включая Николози, Трекастаньи, Педара, Ачи-Сант’Антонио и Сан-Грегорио. Там, по сообщениям очевидцев, из-за извержений гремели окна и двери домов.

Институт вулканологии INGV заявил, что это 17-е извержение в последней фазе вулканической активности Этны, которая началась в середине февраля.

Также сообщается, что группа из семи молодых людей поднялась на вулкан, чтобы увидеть извержение, но заблудилась и ночевала под открытым небом. Их спасли в четверг утром.

По разным данным, высота вулкана колеблется от 3326 до 3350 метров – она меняется с каждым извержением. Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров – примерно раз в три месяца один из них извергается.