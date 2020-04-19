Об этом сообщает пресс-служба станции в Facebook.

“Сегодня на станции “Академик Вернадский”, как и во всей Украине, празднуют Воскресенье Христово. Как ни странно, сегодня наши полярники получили уникальный “привилей” – станционная церковь Св. Владимира сегодня является единственным храмом поместной Православной церкви Украины, где произошло полноценное личное праздничное богослужение и верующие имели возможность праздновать все вместе”, – говорится в сообщении.

Исследователи уточняют, что не нарушали правил карантина.

“Антарктида до сих пор остается единственным континентом, где нет коронавируса”, – подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что сегодня на станции “Академик Вернадский” должна произойти смена.

“На станцию должны прибыть зимовщики 25-й Украинской Антарктической Экспедиции, которые заменят 24-ю УАЭ и летний сезонный отряд. Надеемся, что уже вечером две воссоединенные команды смогут праздновать этот светлый день вместе”, – говорится в сообщении.