ССегодня, 20 декабря, на свободу выпустили обладательницу титула "Мисс Беларусь-2008" Ольгу Хижинкову, которую более месяц назад задержали за участие в оппозиционной акции.

Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

Хижинкову задержали 8 ноября в Минске во время воскресной акции людей, которые вышли на улицы города с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов.

Хижинкова, которая также была пресс-секретарем брестского футбольного клуба “Динамо”, провела под арестом 42 дня; ее трижды судили по статье об участии в несанкционированных акциях.

Вместе с Хижинковой в изоляторе находилась и журналистка Tut.by Александра Квиткевич, которая рассказал об антисанитарии в камерах.

По словам журналистка, в камере, когда поместили туда ее и Хижинкову сначала было больше людей, чем спальных мест. У девушек не было сменного белья, средств гигиены, полотенец. Потом всех задержанных распределили по другим камерам. Хижинкову отправили к женщинам, которых задержали за распитие спиртного, потом к ним привели женщину без определенного места жительства, которую подобрали на вокзале. Эта женщина была очень грязной, у нее были вши.

Стоит отметить, что Ольга Хижинкова – “лицо” колготок Conte.