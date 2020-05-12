Об этом говорится в сообщении телеканала.
“Основная задача нашей команды сейчас – не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужден ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100 %. Все мы сейчас поддерживаем наших коллег, которые качественно работали и соблюдали все требования. Желаем скорейшего выздоровления!” – сказала менеджер ровенского филиала “Суспильного” Людмила Хома.
В помещениях “UA:Рівне” проведена дезинфекция, все сотрудники, которые контактировали с инфицированными, находятся на самоизоляции.
Команда ровенского филиала “Суспильного” продолжит работать дистанционно.
- В Киеве могут снова усилить карантинные ограничения, если в течение недели ситуация с коронавирусом COVID-19 ухудшится.