С 12 мая все работники ровенского филиала "Суспильного" переходят на дистанционный режим работы из-за подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у нескольких сотрудников вещателя.

Об этом говорится в сообщении телеканала.

“Основная задача нашей команды сейчас – не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужден ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100 %. Все мы сейчас поддерживаем наших коллег, которые качественно работали и соблюдали все требования. Желаем скорейшего выздоровления!” – сказала менеджер ровенского филиала “Суспильного” Людмила Хома.

В помещениях “UA:Рівне” проведена дезинфекция, все сотрудники, которые контактировали с инфицированными, находятся на самоизоляции.

Команда ровенского филиала “Суспильного” продолжит работать дистанционно.