Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
По предварительной информации, сегодня мужчина 1961 года пришел в центр занятости с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.
Работники государственного учреждения успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50% его тела.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.
- В Одессе полиция задержали бывшего послушника монастыря, который подозревается в поджоге двух машин и хозяйственной постройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата.