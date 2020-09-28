В Гусятине Тернопольской области мужчина пытался сжечь себя в центре занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По предварительной информации, сегодня мужчина 1961 года пришел в центр занятости с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.

Работники государственного учреждения успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50% его тела.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.