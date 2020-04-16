Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
На въездах в Киев установлено 9 пропускных пунктов, где все авто будут проверять медики и правоохранители.
“Такие строгие ограничения обусловлены тем, что, по прогнозам медиков, после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирус. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы вводим такие ограничительные меры”, – отметил Кличко.
Мэр столицы призвал руководителей предприятий, работодателей в ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников.
Он также подчеркнул, что в праздничные дни правоохранители будут усиленно контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.
- В Киеве по состоянию на 14 апреля больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе.