С 16 апреля власти усилили контроль на въездах в столицу - водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

На въездах в Киев установлено 9 пропускных пунктов, где все авто будут проверять медики и правоохранители.

“Такие строгие ограничения обусловлены тем, что, по прогнозам медиков, после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирус. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы вводим такие ограничительные меры”, – отметил Кличко.

Мэр столицы призвал руководителей предприятий, работодателей в ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников.

Он также подчеркнул, что в праздничные дни правоохранители будут усиленно контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.