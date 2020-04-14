Соответствующую карту опубликовал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.
Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у еще 56 жителей столицы.
При этом в Печерском районе зафиксировано 164 случая (7 новых за минувшие сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (77 случаев, 18 из которых подтверждены за последние сутки).
Далее идет Шевченковский район (60 случаев заражения, 4 из которых – за минувшие сутки).
Ситуация по другим районам столицы следующая:
• Соломенский район – 58 случаев коронавируса (2 диагностированы за последние сутки);
• Голосеевский район – 43 случая заражения (+3 за минувшие сутки);
• Днепровский район – 36 случаев (4 новых за прошедшие сутки);
• Деснянский район – 34 случая COVID-19 (9 новых за сутки);
• Оболонский район – 30 случаев (5 новых за сутки);
• Подольский район – 28 случаев заражения (2 новых за сутки);
• Святошинский район – 21 случай коронавируса (2 новых за сутки).
- Виталий Кличко на сегодняшнем брифинге сообщил, что в поминальные дни все кладбища Киева, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.
- Виталий Кличко также проинформировал, что с четверга, 16 апреля, до понедельника, 20 апреля, будет введен усиленный контроль на постах, выставленных на въездах в Киев.