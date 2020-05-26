На выборах в Киевский городской совет партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" опережает всех конкурентов. За нее готовы проголосовать 20,8 % опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные исследований Центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

На втором месте находится партия “Слуга народа”, которую поддерживают 18,2 % киевлян, на третьем – партия “УДАР” Виталия Кличко (13,3 %). В пятерку также входит ВО “Батькивщина” (9 %) и “Оппозиционная платформа – За життя” (8,8 %).

Исследование было проведено 8 – 20 мая 2020 года методом телефонного опроса САТІ (computer assisted telephone interviews – с использованием планшетов). Всего было опрошено 4000 респондентов. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал): +/- 1,9 %.