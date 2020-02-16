Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию поступило сообщение от 39-летнего жителя села Овадное о том, что ночью во дворе у дома по месту жительства сгорел его автомобиль Volkswagen T4 вместе с документами.

Как сообщает местное издание “Буг”, авто принадлежал настоятелю храма ПЦУ в селе Овадное и громады ПЦУ в селе Сусваль Сергею Мисану. По словам священника, инцидент связан с религиозным конфликтом. Тем более ему ранее угрожали.

Отмечается, что около года длится конфликт между прихожанами ПЦУ и УПЦ МП относительно храма в селе Сусваль.