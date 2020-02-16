Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В полицию поступило сообщение от 39-летнего жителя села Овадное о том, что ночью во дворе у дома по месту жительства сгорел его автомобиль Volkswagen T4 вместе с документами.
Как сообщает местное издание “Буг”, авто принадлежал настоятелю храма ПЦУ в селе Овадное и громады ПЦУ в селе Сусваль Сергею Мисану. По словам священника, инцидент связан с религиозным конфликтом. Тем более ему ранее угрожали.
Отмечается, что около года длится конфликт между прихожанами ПЦУ и УПЦ МП относительно храма в селе Сусваль.
- Ранее сообщалось, что львовской журналистке Галине Терещук и ее мужу Василию Терещуку в ночь на 30 января 2020 года неизвестный в маске поджег авто.
- В прокуратуре области сообщили, что к поджогу автомобиля может быть причастен 43-летний майор полиции Львовской области.