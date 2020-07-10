Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
“Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха жителей на водных объектах столицы, где обнаружены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивнои кишечной палочки”, – сказано в сообщении.
В коммунальном предприятии “Плесо” сообщили, что причиной такой ситуации могли стать сильные дожди, которые прошли за последние дни. Во время осадков в водоемах всегда можно наблюдать похожие показатели воды. Для возвращения к норме требуется около 3-4 дней.
По словам директора по развитию зон рекреации КП “Плесо” Константина Пигуля, состояние воды не является загрязнением.
В КГГА также напоминают, что желтые флажки на пляжах означают, что купаться не рекомендуется, а красные, что купаться запрещено.
- На всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим требованиям, в связи с этим людям не рекомендуют там купаться.