Киевлянам не рекомендуют купаться на всех пляжах столицы из-за санитарно-микробиологических показателей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха жителей на водных объектах столицы, где обнаружены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивнои кишечной палочки”, – сказано в сообщении.

В коммунальном предприятии “Плесо” сообщили, что причиной такой ситуации могли стать сильные дожди, которые прошли за последние дни. Во время осадков в водоемах всегда можно наблюдать похожие показатели воды. Для возвращения к норме требуется около 3-4 дней.

По словам директора по развитию зон рекреации КП “Плесо” Константина Пигуля, состояние воды не является загрязнением.

В КГГА также напоминают, что желтые флажки на пляжах означают, что купаться не рекомендуется, а красные, что купаться запрещено.