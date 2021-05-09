Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби в Facebook.
Зокрема, станом на другу половину дня на кордоні з Польщею в чергах стоять 60 автомобілів у пункті пропуску “Грушів”, 100 – “Шегині”, 120 – “Краковець”.
На кордоні зі Словаччиною: 77 авто в пункті пропуску “Малий Березний” і 120 – на КПП “Ужгород”. На кордоні з Угорщиною 95 автомобілів застрягли на КПП “Тиса”.
- Раніше Максим Степанов повідомляв, що влада України планує зробити умовою в’їзду іноземців у нашу країну надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус COVID-19.