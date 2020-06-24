Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

“По оперативной информации, больше всех от паводка пострадал Раховский район. Из-за сильных ливней 23 июня 2020 года произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, где-то на 4-5 метров. На отдельных участках автомобильных дорог произошли переливы паводковых вод, разрушение отдельных участков автодорог. В общем повреждено 12 автодорог коммунальной собственности, 6 участков автодороги государственной собственности (Н-09), а также разрушено 5 подвесных мостов. Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области – 125 млн гривень”, – заявил глава ОГА Алексей Петров.

По его словам, в данный момент продолжается подсчет ущерба, причиненного домохозяйствам и домам.

“Осмотрел также дорогу государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин за поселком Ясиня. Здесь река подмыла берег и часть автодороги обвалилась. Движение транспорта на сегодня возобновлено, машины ездят по одной полосе. С целью предотвращения последующего разрушения дороги дорожные службы укрепили берег, подсыпали его крупногабаритным камнями”, – рассказал глава области.

Уточняется, последствиям природной стихии на Закарпатье подверглись 12 населенных пунктах.