В Закарпатской области на местных выборах глав объединенных территориальных общин (ОТО) кандидаты от "Слуги народа" выиграли лишь в двух ОТО из девяти.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

“Сегодня на Закарпатье прошли выборы в девять ОТО. По состоянию на 20:00 голосования завершено во всех общинах. По моей информации, экзит-полы проводились только на двух ОТО по заказу штабов одной из партий”, – отметил он.

В Холмовской ОТО по данным экзит-пола побеждает нынешняя глава Холмовского сельсовета, а кандидат от “Слуги народа” терпит поражение: Татьяна Вачиля (самовыдвиженка) – 42%; Мирослав Лешанич (“Слуга народа”) – 14,1%.

“В Косоньской ОТО в “Слуге народа” решили не искать новых лиц и сделали ставку на действующего и популярного в обществе сельского голову села Косонь, который, по данным экзит-пола, и одерживает победу Александр Товта (“Слуга народа”) – 58%; Сабольч Барта (самовыдвиженец) – 18,8%; Василий Баков (самовыдвиженец) – 9%” – написал Глагола.

Местное издание “Мукачево.net” также написало, что Александр Товта от “Слуги народа” побеждает в Косоньской ОТО.

Косоньская сельская община образовалась из восьми сел – Гетен, Запсонь, Каштаново, Косонь, Малое Попово, Попово, Рафайново и Шом. Населения общины – 7908 человек.