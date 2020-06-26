В Закарпатской области в четверг, 25 июня, зафиксировали сразу два землетрясения.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что источники землетрясений находились на глубине 5 км. Землетрясения зафиксировали в Тячевском и Иршавском районах Закарпатской области.

Первое землетрясение произошло в 11.43, его магнитуда составила 1,1 балла по шкале Рихтера. Второй – в 16:19. Он был немного сильнее – 2,3 балла.

По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

В течение 2020 также было зарегистрировано землетрясения из Закарпатской области 23 января, 19 апреля и 28 апреля с магнитудами 3,0; 3,1, 1,5 и 2,7 соответственно.