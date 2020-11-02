Covid-19 Украина

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На Закарпатье родственники контрабандистов устроили разборки с пограничниками: видео

Несколько десятков жителей Закарпатья пикетировали пограничное подразделение "Богдан"из-за задержания трех местных контрабандистов.

Понедельник, 2 ноября 2020, 19:22

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По словам пограничников, румынские правоохранители засекли на границе трех мужчин с пакетами и в ответ применили оружие. В результате контрабандисты убежали обратно на украинскую территорию.

Украинские пограничники догнали их по следам, которые они оставили на снегу. Нарушителями оказались местные жители, которые неоднократно попадали в поле зрения пограничников.

Фото: ГПСУ

Мужчин доставили в пограничное подразделение, где в отношении них начали оформлять административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Один из нарушителей попытался убежать, однако его задержали.

Вскоре возле отделения “Богдан” собрались местные жители, которые требовали “порвать протоколы” против нарушителей границы. По данным пограничников, в толпе протестующих были фигуранты других задержаний на границе и их родственники. В адрес пограничников звучали нецензурная брань, проклятия и угрозы.

По данным ГПСУ, жители области пытались таким образом “заставить правоохранителей стать более лояльными к контрабандистам”.

“Это ты сфотографировал моего ребенка? Ты хочешь, чтобы тебе скоро памятник был сфотографирован?”, – заявила одна из женщин.

После разъяснительной работы пикетчики разошлись. Двум задержанным суд назначил наказание в виде 10 и 15 суток административного ареста. Рассмотрение дела по третьему правонарушителю, который пытался убежать от пограничников, назначено на завтра.

Теги: видео, ГПСУ, пограничники, контрабанда

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