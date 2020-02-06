На Землю вернулась астронавтка Кристина Кох (Christina Hammock Koch) из NASA, которая была на орбите на протяжении 328 дней и 14 часов.

Об этом сообщает “Роскосмос”.

Спускаемый аппарат космического корабля “Союз МС-13” приземлился в Казахстане.

На борту были трое участников экспедиции.

Это российский космонавт Александр Скворцов, итальянский астронавт Лука Пармитано и астронавт NASA Кристина Кох. Операция по спуску прошла в штатном режиме, самочувствие астронавтом хорошее.

Скворцов и Пармитано были в космосе на протяжении 200 дней и 16 часов. В то же время Кох была на орбите 328 дней и 14 часов. Своим пребыванием она установила новый рекорд среди женщин.

Ранее рекордсменкой считалась Пегги Уитсон. Она пробыла на орбите на протяжении 288 дней.

Стоит отметить, что Кох отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля “Союз МС-12”.

В целом, “Союз МС-13” находился на МКС с 21 июля 2019 года.

Теперь на МКС до прибытия пилотируемого корабля “Союз МС-16”, запуск которого запланирован на 9 апреля 2020 года, продолжат работу участники 61/62-й длительной экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.