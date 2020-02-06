Об этом сообщает “Роскосмос”.
Спускаемый аппарат космического корабля “Союз МС-13” приземлился в Казахстане.
На борту были трое участников экспедиции.
Это российский космонавт Александр Скворцов, итальянский астронавт Лука Пармитано и астронавт NASA Кристина Кох. Операция по спуску прошла в штатном режиме, самочувствие астронавтом хорошее.
Скворцов и Пармитано были в космосе на протяжении 200 дней и 16 часов. В то же время Кох была на орбите 328 дней и 14 часов. Своим пребыванием она установила новый рекорд среди женщин.
Ранее рекордсменкой считалась Пегги Уитсон. Она пробыла на орбите на протяжении 288 дней.
Стоит отметить, что Кох отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля “Союз МС-12”.
В целом, “Союз МС-13” находился на МКС с 21 июля 2019 года.
Теперь на МКС до прибытия пилотируемого корабля “Союз МС-16”, запуск которого запланирован на 9 апреля 2020 года, продолжат работу участники 61/62-й длительной экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.
- Ранее американская астронавтка Кристина Кох установила новый женский рекорд по пребыванию в космосе.
- В октябре прошлого года впервые в истории две астронавтки NASA – Кристина Кох и Джессика Мэйр вышли в открытый космос.