Национальное антикоррупционное бюро прокомментировало решение Окружного административного суда Киева, согласно которому директора НАБУ Артема Сытника должны уволить в течение месяца, и заявило, что планирует его обжаловать.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является заангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель – заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 октября 2020 года ОАСК принял решение, которое, среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания Совету национальной безопасности и обороны взять под контроль деятельность Национального бюро и содержит еще ряд указаний, в том числе – заместителям директора НАБУ.

Национальное бюро расценивает решение ОАСК как вмешательство в свою работу и намерено его обжаловать.

“Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую “карманную” структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти”, – заявили в НАБУ.

Кроме того, в бюро подчеркнули, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным законом “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”. Сейчас таких оснований нет. Поэтому Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме.