В Национальном антикоррупционном бюро прокомментировали решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ и заявили, что оно является политически мотивированным.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

“Решение КСУ о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ является политически мотивированным. Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых “пленок ОАСК”, на которых задокументированы разговоры об “управляемом правосудии в Украине”, в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро”, – говорится в заявлении.

В НАБУ добавили, что КСУ также лишил НАБУ права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое расследовали детективы НАБУ.

“На очереди рассмотрение судьями КСУ представления нардепов о якобы неконституционности создания Национального Бюро. Инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые за последние 5 лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых”, – отметили в Бюро.

Кроме того, в НАБУ отметили, что, несмотря на признание КСУ указа президента о назначении Сытника директором НАБУ неконституционным, оно не предусматривает его автоматического увольнения. Закон Украины “О НАБУ” содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решения Конституционного Суда среди них нет.