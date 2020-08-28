Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе КСУ.

Такое решение было вынесено по конституционному представлению 51 народного депутата, которое было внесено в КСУ в мае 2020 года (среди нардепов-инициаторов были Александр Дубинский, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Анна Скороход, Александр Куницкий, Илья Кива и другие).

“Большая палата Конституционного суда Украины 28 августа приняла решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины “О назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины” от 16 апреля 2015 года. Этим решением КСУ признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) указ президента “О назначении А. Сытника директором НАБУ”, – отмечается в сообщении суда.

Нардепы в своем ходатайстве утверждали, что указ по Сытнику противоречит положениям Конституции, поскольку глава государства (в тот момент пятый президент Петр Порошенко) назначил директора НАБУ, “несмотря на то, что указанная должность не отнесена Основным законом к должностям, назначения на которые осуществляет президент Украины”.

И КСУ в своем решении также пришел к подобному заключению.

“Президент Украины, назначив указом директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку эта должность не отнесена Основным законом к должностям, назначение на которые осуществляет президент… КСУ пришел к заключению, что назначение президентом Украины руководителя органа, который по своим полномочиям функционально относится к органу исполнительной власти, приведет к разбалансировке системы сдерживаний и противовесов, нарушению функционального разделения власти и фактическому изменению формы государственного правления, предусмотренной Конституцией Украины”, – говорится в тексте решения.

Также отмечается, что указ по Сытнику утрачивает силу со дня принятия КСУ этого решения.

Данное решение суда “не распространяется на правоотношения”, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.