Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
“Детективы НАБУ вместе со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП “Администрация морских портов Украины”, его филиалах и по месту жительства должностных лиц “АМПУ” в Киеве, Одессе и Одесской обл”, – говорится в сообщении.
Следственные действия санкционированы. Их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц “АМПУ” при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставлении противоправных преференций иностранной компании.
Дело открыто по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.
- Ранее сообщалось, что НАБУ пришло с обысками в Мининформполитики. Отмечалось, что обыски проводились по делу о тендере, проведенному в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.