Национальное антикоррупционное бюро вместе со Службой безопасности Украины проводят ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

“Детективы НАБУ вместе со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП “Администрация морских портов Украины”, его филиалах и по месту жительства должностных лиц “АМПУ” в Киеве, Одессе и Одесской обл”, – говорится в сообщении.

Следственные действия санкционированы. Их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц “АМПУ” при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставлении противоправных преференций иностранной компании.

Дело открыто по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.