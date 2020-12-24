Covid-19 Украина

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НАБУ вручило повестку в суд главе ОАСК Вовку, – видео

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили повестку в суд главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Четверг, 24 декабря 2020, 15:18

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Так, судья Вовк должен явиться на судебное заседание 5 января 2021 года. Он проходит по делу подозреваемым.

В НАБУ отметили, что вручение повестки произошло во время празднования, организованного экс-народним депутатом, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом мероприятии объявленный в розыск судья Вовк находился как приглашенный гость.

Детективы прочитали вслух текст повестки и передали документ подозреваемому. Тот принял его, сел в машину и демонстративно выбросил повестку.

Напомним, что 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

  • 11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
  • 12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.
Теги: повестка, розшук, Вовк, НАБУ

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