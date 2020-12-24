НАБУ вручило повестку в суд главе ОАСК Вовку, – видео

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Так, судья Вовк должен явиться на судебное заседание 5 января 2021 года. Он проходит по делу подозреваемым.

В НАБУ отметили, что вручение повестки произошло во время празднования, организованного экс-народним депутатом, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом мероприятии объявленный в розыск судья Вовк находился как приглашенный гость.

Детективы прочитали вслух текст повестки и передали документ подозреваемому. Тот принял его, сел в машину и демонстративно выбросил повестку.