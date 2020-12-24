НАБУ вручило повестку в суд главе ОАСК Вовку, – видео

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Так, судья Вовк должен явиться на судебное заседание 5 января 2021 года. Он проходит по делу подозреваемым.
В НАБУ отметили, что вручение повестки произошло во время празднования, организованного экс-народним депутатом, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом мероприятии объявленный в розыск судья Вовк находился как приглашенный гость.
Детективы прочитали вслух текст повестки и передали документ подозреваемому. Тот принял его, сел в машину и демонстративно выбросил повестку.
Напомним, что 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
- 11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
- 12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.