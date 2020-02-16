Об этом написал директор аэропорта Федор Барна на своей странице в Facebook.

“Наши совместные усилия не прошли даром, и вот событие, которого все ждали! С 18 мая регулярный рейс Николаев-Киев. Цены от 619 грн в одну сторону”, – написал Барна.

Выполнять рейсы будет компания “Роза Ветров”.

Время в полете – 55 минут.

График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта Борисполь в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.