Об этом написал директор аэропорта Федор Барна на своей странице в Facebook.
“Наши совместные усилия не прошли даром, и вот событие, которого все ждали! С 18 мая регулярный рейс Николаев-Киев. Цены от 619 грн в одну сторону”, – написал Барна.
Выполнять рейсы будет компания “Роза Ветров”.
Время в полете – 55 минут.
График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта Борисполь в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.
- Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов заявил, что аэропорт в Белой Церкви получит статус международного.