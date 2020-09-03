Начальника управления ГФС Тернопольской области задержали на взятке в $37 тыс.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, чиновник совместно с подчиненным руководителем отдела требовали $37 тыс. (более 1 млн гривен) у местного бизнесмена. За эту сумму злоумышленники обещали коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовное производство по делу о якобы неуплату налогов.

Правоохранители задержали обоих фигурантов в Тернополе, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сразу после получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и направления в суд ходатайств об избрании меры пресечения.

Фото: СБУ

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями ГБР, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, при содействии Главного управления внутренней безопасности ГФС Украины.

Согласно информации на сайте ГУ ГФС в Тернопольской области обязанности начальника оперативного управления выполняет Олег Дурняк, занимающий должность первого заместителя начальника управления.