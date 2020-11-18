Об этом написал глава Нацполиции Игорь Клименко в своем блоге на “Интерфакс-Украина”.
По словам Клименко, полиция предлагает разрешить использование электрошокера в случаях задержания человека который:
- совершил тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается убежать или опирается полицейскому;
- оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;
- угрожает оружием или любым другим предметом, который угрожает жизни или здоровью людей.
По мнению Клименко, расширение оснований использования шокера позволит минимизировать нанесение травм нарушителю, поэтому необходимо внести изменения в закон “О Нацполиции”.
“Имея такую альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичный для человека способ задержания и сведет к минимуму вероятность получения ранения правонарушителем”, – пояснил он.
Клименко отметил, что закон будет предусматривать запрет использовать электрошокеры в отношении малолетних и несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости.
- Кабинет Министров на заседании одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью, которая определяет направления борьбы с такой преступностью и механизмы государственной политики в соответствующей сфере.