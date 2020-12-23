Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО "НАШ 365" и объявил компании предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, что 23 декабря регулятор рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО “НАШ 365” (спутниковое вещание, логотип “НАШ”) и объявил компании предупреждение из-за несоблюдения ею пунктов а), в) части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, а именно требований о необходимости соблюдать законодательство и требования лицензии и распространять объективную информациию.

Так, проверка проводилась на основании мониторинга эфира 19 декабря 2019.

“В тот день в эфире телеканала было зафиксировано трансляцию в прямом эфире части годовой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Пресс-конференция сопровождалась плашками с цитатами Путина, которые не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени. Кроме того, одновременно происходила прямая трансляция из столичной улицы Крещатик, которая была протитрованна “Нацкорпус перекрыл Крещатик”, – говорится в сообщении

В Нацсовете добавили, что все темы освещались с позиций Путина и правительства РФ.

“Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции”, – отметили в ведомстве.