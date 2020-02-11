Об этом рассказал в интервью изданию “РБК-Украина” министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Он уточнил, что команда “Студии Квартал 95” не имеет никакого отношения к запуску телеканала, однако над проектом работает Кирющенко.

“На сегодня он один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала”, – отметил Бородянский.

Он также объяснил, почему было принято решение создавать канал для оккупированных территорий на базе иновещания UATV. По словам министра, это, среди прочего, обусловлено сроками.

“Во-первых, есть база, на которой можно создавать. Во-вторых, сроки, в которые необходимо создать. База UATV позволяет создать в быстрые сроки такой канал. В-третьих, для нас очень важны вообще аспекты вещания на временно оккупированных территориях, на Крым, на Донбасс и в мир. Мы увидели, что те деньги, которые тратятся на иновещание, расходуются неэффективно, 620 миллионов гривен было потрачено. У руководителей этой организации не было никаких данных относительно количества зрителей. По нашим оценкам, это очень-очень небольшое количество, а количество денег, которое тратится, очень большое. По той информации, которую мы собрали, это 6,5 минут в месяц – столько смотрели канал за рубежом. Поэтому мы решили переформатировать, на этой базе построить канал на временно оккупированные территории”, – объяснил Бородянский.

Министр уточнил, что иновещание также будет усиливаться. Так, сейчас министерство совместно с “Суспильным”, агентством “Укринформ” и UATV как платформой разрабатывают совместный проект по иновещанию.

“Думаю, что это будет гораздо более эффективный проект и с точки зрения количества денег, которые будут потрачены, и с точки зрения аудитории, которая будет привлечена”, – заверил Бородянский.

СПРАВКА. Алексей Кирющенко — украинский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, продюсер. Окончил актерско-режиссерское отделение Щукинского театрального училища. С 1991 по 2001 гг. работал актером театра им. Вахтангова и режиссером в театре на Таганке, театре им. Рубена Симонова и театре “Содружество актеров Таганки”. С 2004 года заявил себя как кинорежиссер в проекте “Моя прекрасная няня”.

Впоследствии начал работать над телесериалом “Слуга народа”. Согласно данным СМИ, в 2015 году во время съемок этого сериала Кирющенко получил вид на жительство в Украине.