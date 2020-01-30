С 1 февраля НАК "Нафтогаз - Украина" может прекратить поставлять газ 18 теплокоммунэнерго, которые находятся в 9 областях Украины, из-за их задолженности за газ.

Об этом сообщила пресс-служба “Нафтогаза”.

Так, с 24 января 2020 года 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключением от газоснабжения.

“Однако 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО. НАК “Нафтогаз Украины” сообщает, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года”, – отметили в пресс-службе.

В частности, проблемы с отоплением могут возникнуть в Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В “Нафтогазе” добавили, что они не имеют права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов. По оперативным данным, по состоянию на 29 января, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 млн гривен.