12 ноября ГП "Нефтегазбезопасность" НАК "Нафтогаз Украины" заказало ООО "Хостинг-Х" услуги по предоставлению в пользование облачной вычислительной инфраструктуры и размещения серверного оборудования в дата-центре "Парковый" на 72,30 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные системы “Прозорро“.

Договор с этой фирмой заключен сроком на три года. В частности, речь идет о доступе к оперативной памяти на 3800 Гб, жестких дисков на 201 Тб и интернета скоростью 1,5 Гбит / секунду, а также пять внешних IP-адресов, четыре канала передачи данных скоростью 100 Мбит/секунду, размещения шкафа и резервирование 72 Тб данных.

Однако “Нефтегазбезопасность” провела коммерческую закупку на площадке zakupki.prom.ua вне системы “Прозорро”. Эта операция является вполне законной, ведь “Нефтегазбезопасность” не является заказчиком в понимании закона “О публичных закупках”. Однако условия этой закупки невозможно обжаловать в АМКУ. Участники и ход аукциона скрыты.

По данным источника “Наші гроші“, в торгах приняли участие пять фирм с такими ценовыми предложениями:

ООО “МСЭ” – 72,40 млн грн.

ООО “Хостинг-Х” – 72,30 млн грн.

ООО “ДЕ Ново” – 71 99 0000 грн.

ООО “Торговые системы” – 29 631 992 грн.

ООО “Гигаклауд” – 29 631 990 млн грн.

Первые три фирмы во время редукциона снизили свою цену на 1-1,5%, а две другие – почти втрое ожидаемой стоимости.

Но “Нефтегазбезопасность” отклонила две самые дешевые фирмы и “ДЕ Ново”. Причиной этого стало непредоставление сертификата соответствия о том, что их оборудование поддерживает софт Splunk версии не ниже 7.3.Х.

К слову, перед началом торгов не было указано обязательное наличие этого сертификата. Это условие появилось после начала закупки.

Однако две отклоненные фирмы успели подать заказчику письма от официальных партнеров Splunk в Украине, но его не удовлетворили эти документы. Отклонена “ДЕ Ново” отметила, что официальный дистрибьютор ООО «ЭН РРС Украины» не может выдать такое письмо, ведь Splunk не тестирует оборудования на совместимость со своим софтом. Весь перечень совместимого оборудования есть в технической документации.

Так, остались только две фирмы с самыми дорогими ценами на услуги: “МСЭ” и “Хостинг-Х”. Среди них выбрали последнюю фирму, которая попросила 72,30 млн грн. за услуги для “Паркового”.

Обе фирмы предоставили сертификаты Splunk. Их подписала директор глобальных партнерских программ Bonni-Jo Salazar.

В сертификатах указанный номер тендера, а поэтому они должны быть выданы не ранее 16 ноября 2020 года. Однако Бонни-Джо Бушар Салазар указала в “LinkedIn”, что не работает в “Splunk” с июня 2020 года.

По данным издания, нардеп Максим Ефимов подтвердил, что его семья через британскую “Fineroad Business Llp” контролирует ООО “Амадеус Ко”, которое владеет КВЦ “Парковый”. До этого владельцем британской фирмы был Яшар Ходжаев – фигурант уголовного дела о легализации средств семьи Януковича. Компания “Fineroad Business Llp” фигурировала в схеме закупки первой “вышки Бойко” в 2011 году.

Дата-центр “Парковый” принадлежит ООО “Анте Медиа”, учредителями которого являются Максим Ефимов, Эдуард Бондаренко и Виталий Филатов, краматорское ООО “КУА АПФ Укрмашинвест”, киевское ПАО “ЗНВКИФ “Гратис” и кипрская “ДИСИ Венчи Инвестментс ЛТД”.

Компания “Хостинг-Х” создана в 2019 году, а ее учредителями являются директор Даниил Брежнев, Андрей Шаронов и столичное ООО “Смарт Секьюрити Солюшнз” Татьяны Мельник из Черноморская Одесской области.