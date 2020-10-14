Территориальную целостность Украины готовы защищать с оружием в руках наибольшее за последние 10 лет количество украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Так, 59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

Для сравнения – в 2019 году таких респондентов было 56%, в 2017-м – 54%, в 2012 – 33%, а в 2010 году – 43%.

В ходе нынешнего опроса 33% респондентов заявили, что не готовы защищать Украину, а 9% не смогли ответить на вопрос.

Относительно больше респондентов, которые готовы защищать страну с оружием в руках, – среди мужчин, людей среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 октября 2020 года.