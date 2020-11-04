Представительницу от Демократической партии США Александрию Окасио-Кортез избрали членом Палаты представителей на второй срок от Нью-Йорка.

Об этом она написала в Facebook.

Окасио-Кортез победила республиканца Джона Каммингса, учителя и бывшего полицейского.

Демократка стала одной из самых известных в Конгрессе за время своего первого срока.

“Служить Нью-Йорку и бороться за семьи рабочих классов в Конгрессе – величайшая честь, привилегия и ответственность в моей жизни. Спасибо The Bronx Bronx Queens за переизбрание меня в Палату представителей, несмотря на миллионы, потраченные против нас”, – написала политик.

Она выступает за различные инициативы, связанные с зеленой энергетикой, отказом от автомобильного топлива, модернизации тяжелой промышленности и так далее.

При этом, во время избирательной кампании ведущие телеканалов с более консервативными взглядами часто “демонизировали” конгрессвумен, приписывая ей социалистические взгляды.