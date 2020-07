Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее газета Hill заявила, что один из ее репортеров подслушал высказывания Йохо. Согласно газете, Йохо провел краткую беседу с Окасио-Кортес, в которой он назвал ее “отвратительной” за ранее высказанные предположения о том, что безработица и бедность из-за пандемии COVID-19 приводят к всплеску преступности в Нью-Йорке.

Йохо сказал ей, что она сошла с ума от “сумасшествия”, сообщила газета. Когда они расстались, в газете говорилось, что Йохо произнес оскорбление.

Окасио-Кортес рассказала, что Йохо, который якобы оскорбил ее на ступеньках Капитолия, назвал ее “чертовой су*ой”. Тот потом извинился за “резкую манеру разговора”, правда отрицая, что назвал ее “чертовой су*ой”.

“Будучи женатым в течение 45 лет, имея двух дочерей, я очень хорошо знаю свою речь. Оскорбительные, обличительные слова, приписываемые мне прессой, никогда не были сказаны моей коллеге, и если они были истолкованы таким образом, я прошу прощения за их недопонимание. Я не могу извиниться за свою страсть, за любовь к моему Богу, моей семье и моей стране”, – сказал он.

Окасио-Кортес предположила, что его действия демонстрируют миру, насколько могущественные мужчины могут быть агрессивными по отношению к женщинам.

“Это не ново, и это проблема. Этот вопрос не об одном инциденте. Это культура отсутствия безнаказанности; принятия насилия и насильственных выражений в отношении женщин; и целая структура власти, которая поддерживает это”, – заявила она.

Окасио-Кортес также раскритиковала Йохо за то, что он использовал свою жену и дочерей в качестве “щитов для плохого поведения”, чтобы избежать ответственности за свои действия: “Я на два года младше младшей дочери мистера Йохо. Я тоже чья-то дочь. Я здесь, потому что я должна показать своим родителям, что я их дочь, и что они не воспитали меня так, чтобы принять насилие со стороны мужчин”.

Here is my full response regarding Mr. Yoho and the culture of misogyny that inspired his actions.

I am deeply appreciative of my colleagues and everyone speaking up and out against the rampant mistreatment of women both in Congress and across the country. ⬇️ https://t.co/nFfxy5UdmP

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 23, 2020