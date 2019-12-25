В канун Рождества, 24 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

четыре раза неподалеку Новолуганского – из 82 мм миномета – 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Шумов – из гранатометов различных систем;

у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

“Вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в пресс-центре.

С начала этого периода, 25 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.