Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- четыре раза неподалеку Новолуганского – из 82 мм миномета – 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Шумов – из гранатометов различных систем;
- у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.
“Вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в пресс-центре.
С начала этого периода, 25 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
- 21 декабря российско-оккупационные войска сегодня обстреляли из миномета жилые дома населенного пункта Золотое-4 (Луганская область).