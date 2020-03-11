Соответствующие снимки модель опубликовала в своем Instagram.

На серии фото, сделанных в авто, терминале аэропорта в Лос-Анджелесе и самолете, модель предстала в необычном образе — вместо ярких нарядом на ней защитный комбинезон с капюшоном и кроссовки. Не забыла Кэмпбелл и такие элементы защиты, как очки, медицинская маска и латексные перчатки.

“Безопасности превыше всего следующий уровень”, — написала она.

Свой “наряд” модель дополнила объемной накидкой.