Форвард английского футбольного клуба "Лестер Сити" Джейми Варди забил победный гол в ворота "Шеффилд Юнайтед", после чего от радости пробежался по полю и в подкате сломал ногой угловой ЛГБТ-флажок.

Об этом сообщает B/R Football в Twitter.

Футболист получил за это от главного судьи Стюарта Атвелла желтую карточку. Многие болельщики обвинили его в сознательном пренебрежении к ЛГБТ-символике, тем более что в 11-м туре английской Премьер-лиги все капитаны носили радужные ленточки в поддержку ЛГБТ.

В этом чемпионате Варди провел десять матчей и забил девять голов.