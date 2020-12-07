Об этом сообщает B/R Football в Twitter.
Футболист получил за это от главного судьи Стюарта Атвелла желтую карточку. Многие болельщики обвинили его в сознательном пренебрежении к ЛГБТ-символике, тем более что в 11-м туре английской Премьер-лиги все капитаны носили радужные ленточки в поддержку ЛГБТ.
В этом чемпионате Варди провел десять матчей и забил девять голов.
- Ранее сообщалось, что киевский ТРЦ “Гулливер” больше не горит прайд-флагом. Такое решение администрация приняла после акции протеста под зданием ТРЦ.