Об этом сообщается на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК).
Недавно журналисты программы “Схемы” узнали, что Баканов является директором испанской фирмы. Компания приостановила работу из-за проблем с испанским налоговым законодательством, но не ликвидирована. В испанских реестрах Баканов до сих пор числиться как ее руководитель.
Согласно украинскому законодательству, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. ЦПК направил заявление в НАПК с просьбой проверить Баканова. Там ответили, что проведут мониторинг ситуации с Бакановым.
Если нарушение подтвердится, НАПК направит протокол суд.
- Президент Владимир Зеленский назвал своего друга Ивана Баканова самым честным главой Службы безопасности в истории Украины.