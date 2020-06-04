Об этом сообщается на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Недавно журналисты программы “Схемы” узнали, что Баканов является директором испанской фирмы. Компания приостановила работу из-за проблем с испанским налоговым законодательством, но не ликвидирована. В испанских реестрах Баканов до сих пор числиться как ее руководитель.

Согласно украинскому законодательству, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. ЦПК направил заявление в НАПК с просьбой проверить Баканова. Там ответили, что проведут мониторинг ситуации с Бакановым.

Если нарушение подтвердится, НАПК направит протокол суд.