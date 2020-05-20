Такое заявление он сделал сегодня на пресс-конференции.

“Мы действительно дружим, я действительно уважаю порядочного человека. Я знаю, и вы это знаете, что такого честного и профессионального… Может, с точки зрения профессионализма и опыта Баканову чего-то не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы Службы безопасности в Украине никогда не было”, – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил уверенность, что Баканову нечего скрывать в плане декларирования имущества, так как он все приобрел “еще до политической карьеры”.

“Иван Баканов ничего не боится. Все, что у него есть, было приобретено еще до политической карьеры, еще много лет тому назад. Даже еще до того, как он стал работать в студии “Квартал 95″.

У него был его дом, в котором он живет”, – заявил Зеленский.

Как известно, Иван Баканов был назначен на должность председателя СБУ в августе 2019 года.