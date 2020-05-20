Такое заявление он сделал сегодня на пресс-конференции.
“Мы действительно дружим, я действительно уважаю порядочного человека. Я знаю, и вы это знаете, что такого честного и профессионального… Может, с точки зрения профессионализма и опыта Баканову чего-то не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы Службы безопасности в Украине никогда не было”, – подчеркнул Зеленский.
Он также выразил уверенность, что Баканову нечего скрывать в плане декларирования имущества, так как он все приобрел “еще до политической карьеры”.
“Иван Баканов ничего не боится. Все, что у него есть, было приобретено еще до политической карьеры, еще много лет тому назад. Даже еще до того, как он стал работать в студии “Квартал 95″.
У него был его дом, в котором он живет”, – заявил Зеленский.
Как известно, Иван Баканов был назначен на должность председателя СБУ в августе 2019 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский сегодня пожаловался на кадровый голод в стране.
- Большинство членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания составляют бывшие сотрудники телеканала “1 + 1” и “Квартала-95”.
- В течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах “Студии квартал 95”, были товарищами или родственниками Зеленского, получили государственные должности.