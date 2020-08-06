Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, повторяет врач, рассматривая твой рентген”, – заявил Гетманцев.
Он рассказал, что помнит не все , что происходило в течение последних двух “вырванных из жизни недель”.
“Такое не пожелаешь даже взрослым умникам, ФБ-экспертам и ТВ-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% “подтверждены” тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов. Носите маски”, – добавил он.
- У народного депутата от “Слуги народа” Даниила Гетманцева выявили коронавирус COVID-19.
- В июне народный депутат от фракции “Слуги народа” Максим Перебийнис заболел коронавирусом. Ранее коронавирус также обнаруживали у таких нардепов: Валерий Божик (“Слуга народа”), Руслан Горбенко (“Слуга народа”), Владимир Ватрас (“Слуга народа”), Олег Мейдич ( “Батькивщина”), Сергей Шахов (“Довира”), Сергей Рудык, Анна Скороход (депутатская группа “Партия “За майбутне”) и других.