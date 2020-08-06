Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев выздоровел от коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, повторяет врач, рассматривая твой рентген”, – заявил Гетманцев.

Он рассказал, что помнит не все , что происходило в течение последних двух “вырванных из жизни недель”.

“Такое не пожелаешь даже взрослым умникам, ФБ-экспертам и ТВ-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% “подтверждены” тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов. Носите маски”, – добавил он.